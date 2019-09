Schloss Rheydt : Herbstfestival: Schönes für Haus und Garten

Wieder findet das Herbstfestival am Schloss Rheydt statt – und zwar vom 3. bis 6. Oktober. Foto: Reno Müller

Mönchengladbach Vom 3. bis 6. Oktober bieten 160 Aussteller ihre Ware rund um Schloss Rheydt an. Und geben die Tipps und Ratschläge dazu.

„Wir sind voll!“, verkündet Veranstalter Reno Müller und verweist so darauf, dass auch das zehnte Herbstfestival rund um Schloss Rheydt vom 3. bis 6. Oktober ausgebucht ist. Insgesamt haben sich 160 Aussteller angemeldet, 20 davon sind neu.

In den zurückliegenden Jahren hat das Herbstfestival die Erwartungen der Besucher immer bestens erfüllt, im Schnitt kamen zwischen 15.000 und 20.000 Besucher. Reno Müller sagt: „Die Gäste wollen ihren Aussteller sehen und sprechen.“ Er berichtet von einer Besucherin, die vor fünf Jahren ihr ganz besonderes Holzgartenhaus bereits ausgesucht hatte und jetzt auf ihrem Grundstück alles soweit vorbereitet ist, dass sie das Haus in diesem Jahr kaufen kann. Natürlich ist dieser Aussteller am ersten Oktoberwochenende dabei.