Veranstaltungen in Mönchengladbach : Herbstfestival erstmals auch auf der Ritterwiese

Veranstaltungen in Mönchengladbach

Mönchengladbach Besucher können vom 2. bis 4. Oktober auf Schloss Rheydt Kunst, Mode und Gartenaccessoires entdecken. Beim Rundgang vorbei an mehr als 130 Ständen müssen sie sich an ein Corona-Schutzkonzept halten.

Ganz ohne Einschränkungen wird das kommende Herbstfestival auf Schloss Rheydt wegen der Corona-Pandemie nicht auskommen. Es gilt ein Maskengebot, und es gibt eine geregelte Wegeführung. Das Museum bleibt geschlossen. Frontal- und Gruppenvorführungen, wie die Wildvogelvorführung, sind nicht möglich. Doch Veranstalter Reno Müller verspricht ein Event mit vielfältigen Angeboten, Inspiration und Besinnlichkeit. „Es wird eine Veranstaltung sein, die den Vorschriften entspricht und die Menschen mit einem guten Gefühl zu uns kommen lässt. Die Leute sind froh, wieder ein Stück Normalität zurückzugewinnen“, sagt er nach Erfahrungen mit Märkten in Düsseldorf und Krefeld unter Corona-Bedingungen. Das Tragen von Mund- und Nasenschutz werde inzwischen weitgehend akzeptiert.

Anfahrt Mit dem Bus Linie 016 bis Haltestelle „Schloss Rheydt“. Am Sonn- und Feiertag kostenfreier Shuttle-Bus vom Sonderparkplatz an den Schorch-Werken, Breitestraße 131.

Damit beschränken sich die Veranstalter Lydia und Reno Müller auf ein Drittel der Wegeauslastung. „Wir sind ein spezialisierter Markt und für den gelten explizite Regeln, die anders sind als die für eine Großveranstaltung mit Bühnensituation und entsprechender Fokussierung“, sagt Reno Müller. Er kündigt eine Route in Einbahnstraßenregelung an, die eine „spazierengehende Wahrnehmung“ des vielfältigen Angebots an Kunst, Lebensart, Mode, Accessoires, Gartenwelt und Kulinarik erlaubt. Angeboten werden zum Beispiel veredelte Gehölze, Ziergewächse, Außenkamine, Edelbrände, Kräuterraritäten, besondere Lakritze, Toskana-Terrakotta, Skulpturen und Bilder. Die Betreiber der Stände sind vielfach auch die Produzenten ihrer Waren.