Angebote in Mönchengladbach und Krefeld : Herbstferiencampus für Schüler an der Hochschule

Mönchengladbach Ob Cosplay-Workshop, Coding-School oder Schnuppervorlesungen – es gibt viele kostenlose Angebote für die Jugendlichen an allen Fachbereichen.

In den zweiwöchigen Herbstferien hat die Hochschule Niederrhein viele kostenlose Angebote für Schüler. Außerdem können Interessierte in der zweiten Ferienwoche an Schnuppervorlesungen an allen zehn Fachbereichen an den Standorten Mönchengladbach und Krefeld teilnehmen. „Die Kurse unterstützen die jungen Menschen bei ihrer Studienwahl. Sie setzen sich mit ihren eigenen Fähigkeiten und Interessen auseinander. Die dort gemachten Erfahrungen können ein wichtiger Schritt im Entscheidungsprozess sein“, sagt die Leiterin der Zentralen Studienberatung Kirsten Möller-Mevißen. In der zweiten Ferienwoche erhalten Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Schnupperstudiums Einblicke in Studienfächer und das Studentenleben. Sie können Vorlesungen an allen Fachbereichen besuchen und sich eingehend über das Studienangebot informieren. Zudem können sie sich in den Angeboten der Zentralen Studienberatung „Studieren mit Stipendium?“ und „Neuland Studium. Schule vs. Studium“ erkundigen.