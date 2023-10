Natur in Mönchengladbach Der Herbst taucht die Welt in leuchtende Farben

Ein Streifzug durch Mönchengladbachs Wälder und Parks lohnt im Oktober und November besonders. Erst fallen Kastanien, Hasel- und Walnüsse, Pilze sprießen, und dann färben sich die Bäume langsam von einem noch satten Grün in Orange, Rot- und Brauntöne. Auch an mancher Straße in der Innenstadt lassen sich herbstliche Naturschauspiele bewundern.