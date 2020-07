Kommentar zum RWE-Konzept : Her mit besseren Plänen, aber dalli!

Mönchengladbach Schon einige Jahre ist es her, dass Konzepte für Garzweiler II entwickelt worden sind. Dass diese heute nicht mehr aktuell sein können, wundert unseren Autor nicht im Geringsten.

Modern Talking stürmte mit Heulern wie „You Can Win If You Want“ die Charts, als Mitte der 1980er Jahre Experten die Folgen eines geplanten Großprojekts namens Garzweiler II unter anderem für den Wasserhaushalt in der Region weissagten. Es ward geforscht, gegutachtet und am Ende das Riesenloch genehmigt.

Das wirft alte Pläne über den Haufen. Aber der Ausstieg bleibt nötig und daher müssen schleunigst belastbare Pläne her, wie Schäden für die Natur auf ein Minimum reduziert werden. You Can Win If You Want? Wir hoffen es.