Werkstätten und Wohngruppen : Hilfe bei erworbener Hirnschädigung

Yannick Mayr (l.) und Gebremeske Mokonen Russom. Foto: Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen passen in kein Hilfesystem. Oftmals werden sie deshalb falsch betreut. Die evangelische Stiftung Hephata hat darum für sie eine ganze Reihe von Hilfsangeboten aufgebaut.

Erworbene Hirnschädigung – das klingt, als habe sich das jemand ausgesucht. Aber niemand wünscht sich einen Unfall, einen Schlaganfall, ein Aneurysma oder einen Hirntumor. All diese und noch weitere Erkrankungen oder Geschehnisse können einer erworbenen Hirnschädigung zugrunde liegen. Ihnen ist gemeinsam, dass sie plötzlich kommen, unerwartet, unvorbereitet. „Wie ein Blitz, der das Leben in Vorher und Nachher teilt“, sagt Brigitte Beutner von der Beratungsstelle für Menschen mit erworbenen Hirnschäden (MeH). Das Problem: Die Betroffenen passen nicht in die Schablonen unseres Hilfesystems. Sie sind nicht körperlich, psychisch oder geistig behindert, sie bringen ihre ganz eigenen Krankheitsbilder mit.

Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen sind oft jung, haben Familie, einen Beruf, Zukunftsperspektiven. Mit der Hirnschädigung und den damit verbundenen Schwierigkeiten wird so ziemlich alles in Frage gestellt. Die Auswirkungen sind unterschiedlichster Natur: Konzentrationsstörungen, Wortfindungsstörungen, Wesensveränderungen, ein kompletter Ausfall des Kurzzeitgedächtnisses, die Gesichtserkennung funktioniert nicht mehr. Es gibt Menschen, die erkennen ihren Partner nicht, wenn er sich zu ihnen ins Auto setzt. Die eigenen Kinder erkennen sie nicht am Gesicht, sondern an der Mütze.

Info Das sind die Hephata Anlaufstellen Beratungsstelle für Menschen mit erworbenen Hirnschäden Hennes-Weisweiler-Allee 18 41179 Mönchengladbach Tel.02166-1330750 Hephata Werkstätten gGmbH Betriebsstätte Urftstr. 252 Tel. 02166 2554710 Wohnen gGmbH Tel. 02161 2464400 (Stefan Hermsen)

Fällt das Kurzzeitgedächtnis aus, ist es unmöglich zu lernen. Konzentrationsschwäche macht berufliche Tätigkeit kaum praktizierbar. 95 Prozent entwickeln eine Depression. Dazu kommt, dass das Hilfesystem auf diese Erkrankung nicht eingestellt ist. Betroffene werden oft in Altenheimen untergebracht, auch wenn sie erst 25 Jahre alt sind und mit Menschen in Demenz nichts gemeinsam haben.

In Mönchengladbach hat die Stiftung Hephata in den vergangenen Jahren ein Netzwerk mit verzahnten Angeboten aufgebaut, wie es in Deutschland selten ist. Es gibt eine Beratungsstelle, ein Wohnangebot und eine Werkstatt für Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen. In der Beratungsstelle finden die Betroffenen und ihre Angehörigen Ansprechpartner, die um die Probleme und Nöte wissen und durch den Dschungel von Anträgen, Ansprüchen, Formularen und Unterstützungsmöglichkeiten lotsen können.

Im Idealfall sieht das so aus wie bei dem jungen Mann aus dem Ruhrgebiet, der nach einem Unfall mit körperlichen Einschränkungen, Konzentrationsschwäche und dem Verlust des Kurzzeitgedächtnisses zu kämpfen hat. Seine Eltern wissen nicht mehr weiter und wenden sich an die MeH-Beratungsstelle im Nordpark. „Wir konnten eine kleine Wohnung für ihn finden und einen Platz in der Werkstatt“, erklärt Berater Christian Houben. „Er lebt heute selbstständig, begleitet von der ambulanten Fachbetreuung, und hat gerade in einem Fitnessstudio mit dem Sport begonnen.“

In Mönchengladbach betreibt Hephata inzwischen zwei MeH-Wohnangebote: eins in Rheindahlen und ein gerade neu eröffnetes in Meerkamp mit insgesamt 24 Plätzen. Auch Arbeitsplätze stehen zur Verfügung. In der Werkstatt an der Urftstraße arbeiten über 40 Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen. „Es ist unglaublich wichtig für unsere Mitarbeiter, wieder eine Tagesstruktur zu haben, nach Hause zu gehen und etwas Produktives getan zu haben“, sagt Betriebsstättenleiter Thomas Vohsen. Drei Monate lang durchlaufen sie ein Eignungsverfahren, um ihre Fähigkeiten und Interessen zu erkennen. In der Werkstatt lernen sie dann, sich wieder etwas zuzutrauen.