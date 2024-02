Projekt in Mönchengladbach Wie Hephata den Fachkräftemangel bekämpft

Die Grundidee der Stiftung Hephata betonte Harald Ulland, Vorstand der Stiftung: „Die Menschen zu achten, die in der Gesellschaft wenig gelten.“ Um diese Achtung, die sich auch in der guten Betreuung äußert, auch in Zukunft gewährleisten zu können, startet am 1. April das auf drei Jahre angelegte Modellprojekt. Wissenschaftlich begleitet wird es von der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe; der Landschaftsverband Rheinland und das Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben Detmold sind Kooperationspartner.