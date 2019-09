Stiftung Hephata : Ein neues Zuhause im zweiten Leben

Giesenkirchen Die Stiftung Hephata hat das zweite Haus eröffnet, in dem Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen leben.

Es kann jeden treffen: Heute noch gesund, morgen schädigt ein Unfall, ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt das Gehirn und hinterlässt einen Menschen, dessen Fähigkeiten nicht mehr dieselben sind. Erworbene Hirnschädigungen nennt man diese Folgen. Lange Zeit wurden die Betroffenen, die nicht zu Hause bleiben konnten, in Altenheimen und Pflegeheimen untergebracht. Aber es gibt bessere Lösungen. Die Evangelische Stiftung Hephata hat jetzt das zweite Haus eröffnet, in dem Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen leben. Der Neubau steht in Meerkamp auf dem Grundstück des ehemaligen Pfarrhauses St. Mariä Himmelfahrt und bietet Platz für zwölf Bewohner.