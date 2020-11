Bundestagswahl 2021 in Mönchengladbach : Grüne wählen Henneberger zur Kandidatin

Mönchengladbach Die 33-jährige Klimaschutz-Aktivistin aus Erkelenz soll bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr für die Gladbacher Grünen ins Rennen gehen.

Die Grünen in Mönchengladbach gehen mit Kathrin Henneberger als Kandidatin in die Bundestagswahl im kommenden Jahr. Die rund 40 anwesenden Mitglieder sprachen sich bei der Versammlung in der Eickener Mehrzweckhalle am Wochenende bei zwei Nein-Stimmen und einer Enthaltung für die 33 Jahre alte Klimaschutz-Aktivistin als Kandidatin aus. Henneberger war Bundessprecherin der Grünen Jugend und engagiert sich unter anderem gegen den Braunkohletagebau. Sie wohnt in Erkelenz, plant nach Angaben von Parteichefin Anita Parker aber in Kürze den Umzug nach Mönchengladbach. Die Grünen im Kreis Heinsberg wollen die Kandidatur im Landesverband unterstützen.