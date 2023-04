Start der Deutschlandtournee 2023 Wie Helmut Lotti in Mönchengladbach seine Fans tanzen ließ

Als sich das Gewitter am Freitagabend (21. April) über der Redbox verzieht, beginnt Tenor Helmut Lotti um 20 Uhr seinen Konzertabend. Es sind genau genommen zwei Konzerte, jeweils einstündig und stilistisch getrennt, die der belgische Startenor seinem Publikum anbietet. Das Haus ist voll, etwa 800 Fans sind gekommen. Nicht nur für sie, auch für Lotti ist es ein besonderer Abend. Wegen der Pandemie hatte er keine Auftritte, nun startet er in Mönchengladbach seine Deutschlandtournee, die ihn in 13 weitere Städte führt.