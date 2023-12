Rocker-Boss aus Mönchengladbach Wird Hells Angel Ramin Y. zur Staatsaffäre?

Nach dem Urteil vom Dienstag erklärte das Auswärtige Amt in einer zweigeteilten Nachricht bei X (früher Twitter): „Der geplante Anschlag auf eine Synagoge im November 2022 in Bochum geht laut dem OLG Düsseldorf auf eine staatliche iranische Stelle zurück. Wir haben deshalb den iranischen Geschäftsträger ins Auswärtige Amt einbestellt.“ Und weiter: „Dass hier jüdisches Leben angegriffen werden sollte, ist unerträglich. Wir werden keine ausländisch gesteuerte Gewalt in Deutschland dulden. Für Konsequenzen und nächste Schritte, auch auf EU-Ebene, ist jetzt die genaue Urteilsbegründung wichtig.“