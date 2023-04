Zusammenstoß an Gartenstraße in Mönchengladbach Verletzter nach Unfall in Krankenhaus geflogen

Nach einem Verkehrsunfall ist die Gartenstraße in Mönchengladbach am Dienstag, 11. April 2023, mehrere Stunden gesperrt gewesen. Das teilte die Polizei mit. Bei dem Zusammenstoß zweier Pkw ist eine Person so schwer verletzt worden, dass sie mit einem Hubschrauber zur Kontrolle in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Zum aktuellen Stand bestehe aber keine Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher.