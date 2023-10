Komiker in Mönchengladbach Helge Schneider kommt mit „Katzeklo auf Räder“ ins Kunstwerk

Der 68-jährige Komiker ist in Mülheim an der Ruhr geboren. Er studierte als „Sonderbegabter“ nur zwei Semester am Duisburger Konservatorium Klavier, weil sein Interesse dem Jazz und der Jamsession galt. In den 1970er und 80er Jahren spielte er in verschiedenen Fernsehproduktionen mit und moderierte von 1985 bis 1991 die Musiksendung Off-Show. Einem großen Publikum wurde er ab 1989 bekannt, weil er auf der Bühne eine Mischung aus absurden Geschichten, parodistischen Schlagern und Jazzmusik präsentierte.