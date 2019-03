Frühjahrsputz in Mönchengladbach: Helfer finden Rekordmenge an wildem Müll

Mönchengladbach 1879 freiwillige Helfer sammelten 17,6 Tonnen Müll. Darunter waren 1,5 Tonnen Schrott und ein leer geräumter Tresor.

Der Tresor wird gerade von Leif und Robin aus dem Weiher im Rheydter Stadtwald gefischt, als Harald Wiedera von der Stadtsparkasse Mönchengladbach zu den Helfern des Anglervereins Mönchengladbach und Rheydt stößt, um sie für ihr Engagement in Sachen Frühjahrsputz auszuzeichnen. „Da komme ich ja gerade zur rechten Zeit“, kommentiert er die Pointe am Parkweiher. Die Stadtsparkasse gehört der Jury an, die erstmals in diesem Jahr einen dotierten Umweltpreis an die ehrenamtlichen Helfer verleiht. Dazu gibt es in Anlehnung an die Goldene Blume der Stadt die „Goldene Schüppe“, ein Set aus Handfeger und Kehrblech, das Wiedera an Hans Püllen vom Anglerverein überreicht. „Das Ganze soll zur Tradition werden, denn Umweltschutz und Nachhaltigkeit werden immer wichtiger“, sagt er. Püllen reagiert baff: „Wir freuen uns sehr über diesen Preis und die damit verbundene Wertschätzung unserer Arbeit.“