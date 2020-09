Geburtstag in Mönchengladbach : Helene Paulußen feiert ihren 104. Geburtstag

Mönchengladbach Auch wenn vieles langsamer geht, hat sich die lebenslustige Frau ihre Leidenschaft bewahrt: die Mode. Schon früher hat sie ihre Kleider selbst genäht.

Bis 1929 besuchte Paulußen die Schule in Osterfeld. Anschließend zog sie nach Hüls und ein Jahr vor Ausbruch des zweiten Weltkrieges nach Krefeld. Dort lernte sie ihren Mann kennen. Als sie 1952 nach Rheydt kam, arbeitete sie mit anderen Frauen auf einem Bauernhof im Arbeitsdienst. Bis man ihre Leidenschaft und ihr Talent für das Nähen entdeckte. So arbeitete sie bis zur Geburt ihrer Tochter nicht mehr auf dem Feld, sondern bei einer kleinen Firma in Krefeld. „Sie nähte und häkelte verschiedene Kleider selbst“, erzählt ihre Tochter. Bis heute hat sie sich diese Leidenschaft bewahrt. Sie hält sich gerne auf dem Laufenden in Sachen Mode. Wenn es die Gesundheit zulässt, unternimmt sie mit ihrer Tochter einen Ausflug zu Karstadt und sieht sich die Kleider an.