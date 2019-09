Ungewöhnlicher Geburtstag in Mönchengladbach : Helene Paulußen ist 103 Jahre

Mönchengladbach Geselligkeit steht für sie an erster Stelle. Ihren Ehrentag feierte sie mit Familie und Bewohnern des Helmuth-Kuhlen-Hauses.

Langeweile kennt Helene Paulußen nicht. „Ich habe immer etwas zu tun“, sagt sie. Seit fast zehn Jahren wohnt sie im Helmuth-Kuhlen-Haus in Rheydt. Die Entscheidung in eine Einrichtung zu gehen, traf sie nach einem Unfall, bei dem sie eine Schulterverletzung erlitt. Helene Paulußen wollte niemandem zur Last fallen. Seitdem nimmt sie die Aktivitäten im Haus gerne wahr. „Egal, ob es Bingo ist oder der Singkreis oder die bewegte Stunde, meine Mutter ist überall gerne dabei“, berichtet Waltraud Engelen. In ihrem Zimmer trifft man die Seniorin selten an. Auch Mittagsschlaf ist in der Regel nichts für die ehemalige Schneiderin. „Sich mit Kleidern am Tag ins Bett zu legen, kommt für meine Mutter nicht in Frage. Die Nacht ist zum Schlafen da“, sagt die Tochter und lacht. Drei- bis viermal in der Woche besucht sie ihre Mutter, und dann geht es auch schon mal zu Karstadt, um die neuen Trends und Stoffe zu bewundern. „Das interessiert sie immer noch sehr“, erzählt die Tochter. Eine gute Beziehung hat Helene Paulußen auch zu ihrem Enkel. Er kommt ebenfalls regelmäßig zu Besuch.