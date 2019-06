60 Grad am Imbissgrill : Das sind die vielleicht heißesten Jobs in Mönchengladbach

Im Imbiss von Ibrahim Gashtiyar wird es an Herd und Grill bis zu 60 Grad heiß. Da schwitzen auch die Mitarbeiter. Foto: Annabel Brenningmeyer

Mönchengladbach Straßen mit dampfendem Asphalt beschichten, Pommes in heißem Öl frittieren, Dächer unter gleißender Sonne decken: Puh! In Mönchengladbach gibt es einige „heiße“ Jobs.

Von Annabel Brenninkmeyer und Gabi Peters

Wem 36 Grad im Schatten noch nicht genug sind, der sollte sich einmal an den Döner-Grill von Ibrahim Gashtiyar stellen. In seinem Imbiss an der Hindenburgstraße gibt es kein hitzefrei. Denn Menschen essen auch an den heißesten Sommertagen. „Natürlich würde ich bei dem Wetter lieber schwimmen gehen, aber das geht wegen der Arbeit nicht. Ich komme aus dem Irak, da bin ich noch viel schlimmere Temperaturen gewöhnt“, sagt Ibrahim Gash­tiyar. Da mache es ihm auch nicht so viel aus, wenn das Thermometer an Herd und Grill bis auf 60 Grad steige. Und natürlich strahle auch die Fritteu­se Hitze ab. Der bislang heißeste Tag im Juni 2019 ließ allerdings auch die Mitarbeiter im Döner-Grill nicht kalt. „Das wirkt sich schon ein bisschen auf die Arbeitsgeschwindigkeit aus“, sagt der Chef, „aber die ziehen das durch.“

Ibrahim Gashtiyar sorgt dafür, dass alle seine Angestellten bei der Hitze genug zu trinken haben. „Außerdem waschen wir uns die Gesichter öfter einmal mit kaltem Wasser ab“, sagt er. Und was macht der Chef noch, um für Abkühlung zu sorgen? Er sorgt in dem renovierten Gebäude für Zugluft und gesteht den Mitarbeitern häufiger Pausen zu, wenn keine Kundschaft im Laden ist.

Info So geht’s weiter mit dem Wetter Dienstag soll mit 36 Grad der heißeste Junitag in Mönchengladbach gewesen sein. Mittwoch sollen Höchsttemperaturen bis zu 32 Grad erreicht werden. Donnerstag geht’s runter auf 29 Grad. Samstag soll das Thermometer laut Vorhersagen wieder auf 35 Grad klettern.

„Bei diesen Temperaturen können Sie auf einem Kupferdach ein Spiegel­ei braten.“ Die Frau, die das sagt, kennt sich aus. Petra Dahmen wurde im Jahr 2000 mit 21 Jahren jüngste Dachdeckermeisterin und Unternehmerin Deutschlands. Aber selbst bei den gerade herrschenden Temperaturen würde sie ihren Job nicht gegen einen Beruf im Büro tauschen. Trotzdem muss sie für sich und ihre Mitarbeiter bei Hitze Vorkehrungen treffen. „Wir fangen um 5 oder 6 Uhr an, machen viele Pausen, trinken viel Wasser und cremen uns ein. Um 12 oder 13 Uhr ist Feierabend“, sagt sie. Denn die Arbeit auf dem Dach ist gefährlich. Da dürfe man nicht die Konzentration verlieren. Und die lasse in der Mittagshitze schnell nach. „Im Moment wird es so heiß auf dem Dach, dass Sie sich tatsächlich an den Ziegeln die Hände verbrennen können“, sagt Dahmen. Sie freut sich, wenn es wieder kühler wird. „Das ist bedeutend angenehmer“, findet sie und dann fügt sie lachend an: „Aber wir mögen auch keine Kälte, keinen Regen, kein Eis und keinen Schnee.“ Dennoch seien Dachdecker es gewohnt, mit allen Wetterlagen umzugehen. Und wie gesagt: Petra Dahmen würde ihren Job nicht tauschen.

"Im Moment kann es auf den Dächern so heiß werden, dass man sich die Hände verbrennen kann", sagt Dachdeckermeisterin Petra Dahmen. Foto: Petra Dahmen