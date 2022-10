Mönchengladbacherin bei Sat.1-Kuppelshow : Gibt Jaqueline im Fernsehen das Ja-Wort?

Jaqueline sucht in der Kuppelshow ihren Partner fürs Leben. Foto: Sat.1

Mönchengladbach Die 26-Jährige nimmt teil an der Kuppelshow „Hochzeit auf den ersten Blick“. In der ersten Folge lernt man sie und ihren potenziellen Ehemann näher kennen. So entscheiden sich die beide vor dem Altar.

Es sind seine blauen Augen, die Jaqueline (26) an Peter (34) faszinieren, als sie ihren Ehemann in spe das erste Mal sieht – und zwar direkt im Standesamt. Und von dem Gesamtpaket ist die Odenkirchenerin auch angetan: „Du riechst so gut. Du bist so schön“, sagt sie überwältigt. Auch von Peter fällt da die große Anspannung ab. Es sei „sofort das perfekte Gefühl“ gewesen, sagt er.

Ihr ungewöhnliches Blind Date vor dem Traualtar haben die beiden einer Sat.1-Show zu verdanken. Bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ ist der Name Programm: Die von einem „erfahrenen Expertentrio“, so wirbt der Privatsender, ausgewählten Paare treffen sich zum ersten Mal bei ihrer Hochzeit. Vorangegangen seien „umfangreiche wissenschaftliche Analysen“, heißt es weiter.

Peter soll der perfekte Mann für die Odenkirchenerin sein. Foto: Sat.1

Die 26-jährige Jaqueline aus Mönchengladbach und der 34-jährige Peter aus dem oberbayrischen Langenpreising (die Kandidaten und deren Familie und Freunde werden in der Sendung nur beim Vornamen genannt) haben den Auftakt zur neuen Staffel der Kuppelshow gemacht. In der ersten von acht Folgen geht es vornehmlich um die beiden und ihren Weg hin zur Hochzeit mit einem Unbekannten.

Angepriesen wird das Ganze von Sat.1 als „Deutschlands größtes Sozialexperiment“ bei dem sich weit mehr als 40.000 Singles beworben haben. In die Sendung haben es zwölf Teilnehmer geschafft. Darunter Jaqueline, die sich selbst als offener und kontaktfreudiger Mensch, als humorvoll, unternehmungslustig und eher als Optimist beschreibt. Ihr „Match“ (zu deutsch „Partie“ oder „Gegenstück“) Peter beschreibt sich als lustig, spontan und begeisterungsfähig. Er ist Polizeivollzugsbeamter, sie Stationssekretärin. Das Expertentrio (Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst) urteilt: Die beiden haben gleiche Werte und Zielvorstellungen und passen damit perfekt zusammen.

Die Idee der Sendung ist, dass aus Wissenschaft Liebe werden soll. Peter und Jaqueline sprechen daher immer wieder vom „Experiment“, in dem sie sich befinden. Als die beiden – sie im Krefelder Zoo, er im Kino – erfahren, dass sie mitmachen, sind sie total überwältig. Im weiteren Verlauf der Sendung gibt es Treffen mit Freunden und der Familie, die über den Zukünftigen spekulieren und die Auswahl des Hochzeitskleids oder -anzugs.

Das spannende Finale der ersten Folge ist die Heirat im Schloss Langenburg – der Moment, an dem sich das Paar zum ersten Mal trifft. Aus Aufregung wird schnell Erleichterung, auch wenn Jaqueline halb in den Raum stolpert. „Irgendwie süß“, urteilt Peter. Vor dem Altar wird es dann intim: Die beiden halten sich nah beieinander, geben Komplimente. Erst gibt Peter das Ja-Wort, dann erwidert Jaqueline mit dem magischen „Ja, ich will“.