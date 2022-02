Jahrzehntelang als Mediziner in Mönchengladbach tätig : Ehemaliger Eli-Chefarzt Heinz Josef Massenkeil ist tot

Mönchengladbach Der Mediziner starb im Alter von 97 Jahren. Er hat Aufbau und Entwicklung der Frauenklinik in Rheydt geprägt. Der spätere Papst Benedikt XVI. holte als Kardinal Ratzinger seinen Rat ein.

Die meisten Mönchengladbacher werden Heinz Josef Massenkeil wohl als Chefarzt der Frauenklinik des Elisabeth-Krankenhauses kennengelernt haben. Schließlich erblickten dort unter seiner Ägide zwischen 1963 und 1991 fast 24.000 Kinder das Licht der Welt. Doch Massenkeil war weitaus vielseitiger. Als engagierter Katholik und angetrieben vom Willen, Menschen mit seinen Fähigkeiten als Mediziner zu helfen, gehörten auch Einsätze in Missionskrankenhäusern in Afrika zu seiner Laufbahn. So wundert es nicht, wenn die Angehörigen in der Todesanzeige für den am 18. Februar im Alter von 97 Jahren Gestorbenen bitten, statt Blumen und Kränze zu stiften, an das Missionsärztliche Institut in Würzburg zu spenden.

Massenkeil, 1925 in Wiesbaden geboren, wurde nach einer Ausbildungszeit an der ärztlichen Akademie der Luftwaffe und einem Semester Medizin an der Humboldt-Universität Berlin in den Krieg geschickt, unter anderem an die Front in Russland. Nach Kriegsende und Gefangenschaft setzte er 1946 sein Medizinstudium fort. In Mönchengladbach hat er Aufbau und Entwicklung der Frauenklinik des Elisabeth-Krankenhauses in fast 30 Jahren als Chefarzt geprägt. Seine Bereitschaft, Väter bei der Geburt im Kreißsaal als Zuschauer zuzulassen, war in den frühen 1960er Jahren geradezu revolutionär.