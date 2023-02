Heinrich Offergeld feiert Geburtstag 100 Jahre voller Fantasie

Gebürtig stammt Offergeld aus St. Jöris, nahe der Stadt Aachen. Das Dorf hatte 483 Einwohner, inklusive „30 Schafe, 234 Hühner, 6 Bienenstöcke und zwei Ziegen“, zählt er auf und lächelt verschmitzt: „Die Ziege wird noch wichtig“. Denn mit ihr verband ihn eine kleine Hassliebe. „Das Tier hasste mich“, sagt er. Aber sie war für die Ernährung der Familie äußerst wichtig. „Ich war sehr mager. Jeden Tag bekam ich Ziegenbrei. Das war nicht lecker“, erinnert sich Offergeld. Mit seinen drei Geschwistern lebte er direkt in der Nähe der Kirche, der er verbunden war. Offergeld war Messdiener, aber er wollte mehr: „Ich habe in der Bartholomäus Bücherei von einem Missionar gelesen und wollte von da an selbst den Beruf ausüben. Sonntags musste ich zum Pastor, um zu lernen, wie man mit Messer und Gabel isst“. Das gehörte mit dazu, um in ein Kloster zu gehen. „Ich sollte in das Kloster Hochweiden kommen. Aber der Nationalsozialismus hat alles zerschlagen.“