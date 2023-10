Konzerte in Mönchengladbach Heino kommt nach Rheydt

Unter dem Titel „Die Himmel rühmen" reist der 84-Jährige durch Deutschland, Österreich, Belgien und Italien, innerhalb von drei Monaten singt er in 23 Städten – und die Tour beginnt in Rheydt. Auf dem Programm stehen klassische, auch sakrale Melodien von Mozart, Schubert, Beethoven und Brahms, unter anderem „Ave verum corpus", „Ave Maria", „Die Himmel rühmen" und „Guten Abend, gut‘ Nacht". Musikalische Unterstützung bekommt Heino von Anita Hegerland, die schon zusammen mit Roy Black mit „Schön, ist es auf der Welt zu sein“ Erfolge feierte und gemeinsam mit ihrem ehemaligen Lebensgefährten Mike Oldfield mit „Innocent“ und „Pictures in the dark“ zwei Welthits landete. Ebenfalls mit dabei ist Organist Franz Lambert. Er begleitet Heino in altbewährter Manier auf seiner Wersi-Orgel. Diese portable elektronische Orgel kann ein ganzes Orchester nachahmen.