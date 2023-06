Ausstellung in Mönchengladbach Heimische Künstler stellen im Schmölderpark aus

Gundhild Tillmanns und Frans Hamelers finden ihre Inspiration bei ihren Reisen. Gundhild Tillmanns ist fasziniert von den Wüsten, die sie regelmäßig im Frühjahr und Herbst bereist. „Im Frühjahr reise ich meist nach Südalgerien. Ich war auch schon im Tschad“, sagt sie. Ihre Bilder spiegeln die Vielfältigkeit der Wüsten wider. Frans Lamers hat sich auf die Aquarellmalerei spezialisiert. So kann man in seinen Aquarellen in die Toskana reisen oder ganz nah in der Heimat bleiben und durch das Tor in eine Gasse in Heinsberg blicken.