Kolumne Denkanstoß Ein Fest der Ökumene

„Das hier ist meine Taufkirche. Es berührt mich, hier zu sprechen. Ich bin aufgeregt.“ So sagte ein junger Mann vergangene Woche bei einer Veranstaltung während der Heiligtumsfahrt in der Citykirche. Mich hat es berührt, dass jemand seine Gefühle und Emotionen so geäußert hat. Offensichtlich spürte er mit diesem Ort eine persönliche Verwobenheit, die vor langer Zeit begonnen hatte, auch wenn er möglicherweise gar nicht oft in diese Kirche kommt zu Gottesdiensten oder zum Gebet.