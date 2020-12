Weihnachten in Mönchengladbach : An Heiligabend in den Hockeypark

An Heiligabend in den Hockeypark

Weihnachten in Mönchengladbach

Heiligabend verbringen in diesem Jahr einige im Strandkorb. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Strandkorb statt Kirchenbank: Das Konzept des Mönchengladbacher Strandkorb Open Air wird für einen Gottesdienst am 24. Dezember umgesetzt. Die Freiluft-Messe bietet Platz für 500 Besucher.

Heiligabend kann in diesem Jahr ganz besonders gefeiert werden: im Strandkorb. Am 24. Dezember wird es ab 16 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst im Hockeypark geben, wie am Donnerstag bekannt gegeben wurde. Im Sommer waren dort bereits viele Künstler aus Musik und Comedy coronakonform beim Strandkorb Open Air aufgetreten. „Wir sind Michael Hilgers sehr dankbar, dass er diesen Gottesdienst möglich macht. Wir können einen heiligen Moment schaffen“, sagt Superintendent Dietrich Denker, der gemeinsam mit seinem katholischen Kollegen Regionalvikar Pfarrer Klaus Hurtz den Gottesdienst im Sparkassenpark halten wird.