Fahrplan in Mönchengladbach Günter Krings fordert mehr Fernzug-Verbindungen

Das kritisierte nicht nur Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD) in einem Brief an den Konzernbevollmächtigten der Bahn in NRW, auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Günter Krings schimpft: „Ich finde es ausgesprochen ärgerlich, dass die mühsam errungenen Verbindungen jetzt durch einen Federstrich der Bahn reduziert werden sollen.“