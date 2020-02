Geburtshelferinnen in Mönchengladbach : Eine Hebamme ist ein kostbares Gut

Info

Ausbildung Hebammen wurden in Deutschland bisher an Hebammenschulen ausgebildet. In Zukunft wird die Ausbildung an die Universitäten verlagert, die künftigen Hebammen werden ein Duales Studium absolvieren.

Grund Die Akademisierung ist einerseits Folge einer EU-Richtlinie, zum anderen der Weiterentwicklung des Berufs geschuldet.

Reaktion Der Hebammenverband begrüßt die Veränderung.