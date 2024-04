Konzert für Kinder in der Redbox Wenn die Dinos mit Heavy-Metal-Musik Party machen

Jürgen Steinmetz alias Dino Riffi Raffi an der Bass-Gitarre hatte in der Ankündigung des Konzerts nicht zu viel versprochen. Der Saal bebte. Beim Intro wurden die Dino-Charaktere vorgestellt, gefolgt vom ersten Song „Super-Monster-Auto“ vom neuen Album. Schon mit dem zweiten Song, der Dino-Metal-Fassung zum legendären Scorpions-Song „Rock you like a Hurricane“, grölten alle mit, vor allem die Kinder waren textsicher und sprangen von den Stühlen.