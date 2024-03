Konzert für die ganze Familie Wenn die Dinos Heavy-Metal spielen

Riffi Raffi (Gitarre), Muffi Puffi (Bass), Komppi Momppi (Drums), Milli Pilli (Keyboards) und Sänger Mr. Heavysaurus sind fünf Profimusiker, die in Dinosaurier-Kostümen Rock und Metal-Musik spielen und auf ihrer Deutschland-Tour ihr neues Album „Pommesgabel“ vorstellen. In Mönchengladbach machen sie am Freitag, 5. April, 17.30 Uhr (Einlass: 16.30 Uhr) in der Redbox Halt.