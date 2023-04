Internationale Hawala-Geschäfte Mönchengladbacher für Geldwäsche in Millionenhöhe verurteilt

Der Angeklagte aus Mönchengladbach soll zu den führenden Köpfen einer internationalen Bande gehört und für ein Hawala-Büro in Istanbul gearbeitet haben. Für die illegalen Geldtransfers habe der Mann Provisionen von bis zu fünf Prozent kassiert. Über den 46-Jährigen soll etwa die Zahlung von 800 Euro Lösegeld für die Freilassung einer Frau aus einem syrischen Gefangenen-Camp abgewickelt worden sein. Zudem sei unter Regie des Angeklagten laut Ermittlungen sogenanntes „schmutziges Geld“ im Zusammenhang mit Waffen- und Drogengeschäften hin und her geschoben worden. Der Gladbacher habe dafür unter anderem im Ausland eingezahlte Bargeldbeträge regelmäßig in Düsseldorfer Hawala-Filialen eingesammelt – und dann verdeckt in das Zahlungssystem der Bande eingespeist.