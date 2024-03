Abgaben in Mönchengladbach Ärger um die neue Grundsteuer

Tausende Grundstückseigentümer in Mönchengladbach erwartet ab Januar ein völlig neuer Grundsteuerbescheid – und sehr wahrscheinlich auch eine neue Höhe der Abgabe. Wie die im einzelnen ausfällt, ist noch nicht klar. Aber vieles deutet darauf hin, dass Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern auch in Mönchengladbach höher belastet werden könnten, während Gewerbebetriebe tendenziell weniger als bisher zahlen müssen. Das sagte NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) bei einem Besuch der CDU in Mönchengladbach am Montagabend.