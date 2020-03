Einsturz der Hauswand in Mönchengladbach : Abrissgenehmigung für Haus an der Viersener Straße liegt nun vor

Mönchengladbach Vor rund zwei Wochen war die Giebelwand abgesackt und in die benachbarte Baugrube gestürzt. Erst nach dem Abriss wird die Straßensperrung wieder aufgehoben.

Das teilweise abgerissene Haus an der Viersener Straße, bei dem eine Giebelwand in eine Baugrube gestürzt war, kann in dieser Woche vollständig abgerissen werden. Das sagte Stadtsprecher Mike Offermanns auf Anfrage unserer Redaktion. Die entsprechende Erlaubnis für den Abriss liege jetzt vor. Wann genau der Abbruch beginnt, sei dem Bauherren überlassen. Eine Frist hat der Abbruch nicht, der Bauherr habe allerdings versichert, zeitnah starten zu wollen, so Offermanns. Der Gesamtabriss kann allerdings mehrere Tage in Anspruch nehmen. Beim Abbruch muss der Rest des Hauses in gleichmäßigen und kleinteiligen Schritten abgebaut werden. So sieht es das Abbruchkonzept vor. Zudem erfolgen die Abrissarbeiten unter ständiger Aufsicht eines Statikers des Bauherren.