Graffiti für Schrottimmobilie Haus Westland ist jetzt Teil der „Halls of Fame“

Ilona ist 30 Jahre alt und sprayt seit zwei Jahren. Ein Freund habe sie damals mitgenommen und sie animiert, das Sprayen einmal auszuprobieren. Das klappte gleich so gut, dass sie weitermachte. Aus ihrer Hand stammt das Motiv von Balu auf einer Wolke. „Mir liegen die ‚Character‘ mehr als die Buchstaben“, erklärt sie. Unter „Character“ verstehen die Graffiti-Künstler figürliche Darstellungen. Ilona malt zum Beispiel Figuren aus Zeichentrickfilmen. Was sie am Graffiti-Malen reizt? „Ich liebe meinen Beruf, aber das hier ist ein toller Ausgleich zur Arbeit am PC“, schwärmt Ilona.