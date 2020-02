Nach Einsturz der Giebelwand : Stadtdirektor will nicht über Schuldfrage spekulieren

Die Abbrucharbeiten am Haus an der Viersener Straße ruhten am Wochenende. Foto: Holger Hintzen

Mönchengladbach Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass die Denkmalbehörde den Abriss der Reste des Wohnhauses an der Viersener Straße bald genehmigt.

Die Bagger stehen still, der Abriss-Greifarm hängt untätig herab – so stellte sich während des Wochenendes die Lage an der Baugrube dar, in die am Freitag die Giebelwand eines am Rande des Loches stehenden Wohnhauses gestürzt war. Das Haus wurde sogleich so weit abgerissen, dass die Standsicherheit des restlichen Mauerwerks gewährleistet wurde. Es sei klar, dass auch der Rest des denkmalgeschützten Gebäudes abgerissen werde, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung am Sonntag. Zuvor müsse aber die Denkmalbehörde eine Genehmigung erteilen. Das werde voraussichtlich bald geschehen.