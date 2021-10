Denkmal in Mönchengladbach : Haus Erholung soll saniert werden

Mönchengladbach Feuchtigkeitsschäden im Keller müssen dringend behoben werden, bevor Veranstaltungen möglich sind. Auch der Einbau einer Tagesgastronomie im Weinkeller ist kompliziert.

Das Bürgerbegehren gegen den Verkauf von Haus Erholung ist zweieinhalb Jahre her. Die „gute Stube“ am Abteiberg sollte unter anderem zu einem offenen Bürgertreffpunkt weiter entwickelt werden. Doch das wird dauern. Wie Oberbürgermeister Felix Heinrichs auf Anfrage der CDU im Stadtrat am Mittwoch erklärte, gebe es im Gewölbekeller massive Feuchtigkeitsschäden in Decken und Wänden. Der Keller sollte eigentlich umgestaltet und kostenlos für Vereine, Musikgruppen und ähnliche Initiativen bereitgestellt werden. Das Konzept dazu inklusive Möblierung sei im Mai auch schon im Aufsichtsrat der Marketinggesellschaft MGMG diskutiert worden. Doch das Projekt verzögere sich dadurch, dass „zahlreiche größere Renovierungs- und Trocknungsarbeiten durch die Stadt geplant und umgesetzt werden müssen. Der derzeitige Zustand des Gewölbekellers lässt keine Veranstaltungen zu“, sagte Heinrichs.