Mönchengladbach: Haus droht einzustürzen

Mönchengladbach Die Feuerwehr hat am Donnerstagmorgen mehrere Gebäude an der Sophienstraße in Mönchengladbach evakuiert. Der Grund: Eines der Häuser ist akut einsturzgefährdet.

Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Hauptstützpfeiler in dem Gebäude plötzlich um 15 Zentimeter abgesackt. Dadurch war die obere Decke des dreistöckigen Hauses mit heruntergekommen, ebenso die daran hängenden Seitenwände. Weil zunächst nicht klar war, ob auch die Nachbarhäuser in Mitleidenschaft gezogen wurden, mussten auch die Bewohner der umliegenden Gebäude ihre Wohnungen verlassen. Sie konnten später aber wieder zurückkehren. Die Sophienstraße wurde gesperrt. Das werde auch bis Freitag so bleiben, erklärte Stadtsprecher Wolfgang Speen. In dem einsturzgefährdeten Haus, das saniert werden sollte, lebte eine Familie. Sie wurde vom Besitzer des Gebäudes in einer anderen freistehenden Wohnung von ihm untergebracht.