„Haus des Döners“-Chef über Konkurrenten „Es ist wirklich eine Nachmache“

An der Hindenburgstraße dürfte es bald zum Duell der Dönerbuden kommen: „Haus des Döners“ will „Lord of Döner“ herausfordern und eröffnet demnächst eine eigene Filiale, die nur vier Häuserzeilen vom neuen Konkurrenten entfernt ist. Der Schriftzug des Imbisses an der Hausnummer 156 ist bereits angebracht, darunter hängt ein Banner mit der Aufschrift „The real one is coming back soon“ (Das Echte kommt bald zurück). Zur Neueröffnung sollen Döner zum Stückpreis von einem Cent verkauft werden. Mit diesen Aktionen hatte die Kette in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen gesorgt.