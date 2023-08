„Schöner Ankommen in NRW“ Hauptbahnhof Mönchengladbach soll saniert werden

Das Gebäude und das Umfeld des Mönchengladbacher Hauptbahnhofs soll in den kommenden Jahren verschönert werden. Das Mönchengladbacher Gebäude ist einer von 20 Bahnhöfen in Nordrhein-Westfalen, die in das Programm „Schöner Ankommen in NRW“ der Bahn und des Landes aufgenommen wurden. In manchen Städten laufen die Umbauarbeiten bereits, in anderen werden die planerischen Vorbereitungen getroffen, und in einigen, zu denen auch Mönchengladbach gehört, beginnen jetzt die Gespräche darüber.