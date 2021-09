Bauarbeiten in Mönchengladbach : Der Weg zum Zug führt in Rheydt über Umwege

Mönchengladbach Wegen Bauarbeiten sind die Gleise am Bahnhof aktuell nur über den Nachtzugang erreichbar. Nicht jeder Fahrgast kommt mit der Wegführung zurecht.

Auch eine kleine Rampe an den Treppen vermisst sie. „Dann muss schweres Gepäck nicht den ganzen Weg getragen werden“, sagt sie und deutet auf ihren Koffer. Das richtige Gleis zu finden, sei hingegen kein Problem gewesen. Rot und weiß gestreifte Baken weisen den Weg zum Nachtzugang des Rheydter Bahnhofs. Wegen beginnender Bauarbeiten am Bahnhof ist dessen Empfangsgebäude und damit auch der Personentunnel aktuell geschlossen. Die Züge sind vorerst nur über den Tunnel zwischen Bahnhofstraße und Mittelstraße erreichbar.

Hinter Schlösser warten Mitarbeiter der Radstation des Bahnhofs auf Kundschaft. Der Bahnhof wurde so abgesperrt, dass die Station über einen schmalen Weg trotzdem zu erreichen ist. Zwei zusätzliche Container werden in Zukunft als Büro und Lager für die Räder dienen. „Im Rahmen des Möglichen wurde alles getan, damit die Radstation weiter in Betrieb bleiben kann“, sagt Alf Scheidgen vom Vorstand der Diakonie in Mönchengladbach. „Da war die Abstimmung mit der EWMG und der Stadt sehr fair.“ Trotzdem schaue er mit Sorge auf die kommenden Monate: „Wir verlieren durch die Bauzäune an Sichtbarkeit und das wird, fürchte ich, wirtschaftliche Auswirkungen haben.“ Es werde aktuell überlegt, mit Flyern und einem Transparent auf die Radstation aufmerksam zu machen. „Zudem werden wir mit den Kollegen am Bonner Hauptbahnhof sprechen. Auch die haben lange mit Umbaumaßnahmen zu tun gehabt“, sagt Scheidgen.