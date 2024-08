Abgaben in Mönchengladbach Wieder die teuerste Abwassergebühr der NRW-Großstädte

Die Höhe der Abwassergebühr in Mönchengladbach steht erneut in der Kritik. Unter den kreisfreien Städten in Nordrhein-Westfalen hat die Vitusstadt in einer Berechnung des Bundes der Steuerzahler NRW erneut das teuerste Abwasser. Das geht aus dem am Freitag, 16. August, veröffentlichten landesweiten Vergleich des Steuerzahlerbundes hervor. Demnach zahlt eine vierköpfige Familie 2024 in Mönchengladbach in einem Einfamilienhaus mit einem Frischwasserverbrauch von 200 Kubikmetern bei 130 Quadratmetern versiegelter Fläche eine Jahresgebühr in Höhe von 1098,30 Euro. Keine andere kreisfreie Großstadt in NRW kommt auch nur annähernd an die Tausend Euro heran in dieser Berechnung. Die zweitteuerste kreisfreie Stadt beim Abwasser ist in dem Ranking Essen mit 955,20 Euro.