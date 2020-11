Kolumne Hastenraths Will : Ukraine oder Spanien – Hauptsache entspannt

Moenchengladbach Die Bundesregierung hat eine Testballon-Pressekonferenz gegeben, für die Stimmung im Volk zu überprüfen, bevor man nächste Woche bekanntgibt, dass die Pandemie doch nicht am 30.11. offiziell für beendet erklärt wird.

Flankiert wurde das von Werbespots, die als „Oppa erzählt vom Krieg“-Variante durchaus witzig das Thema Corona aufgriffen. Ergebnis der Feldstudie: Jetzt hört der Spaß auf, schließlich werden wir schon seit zwei Wochen von ein Lockdown gegängelt, der frecherweise auch noch als „light“ bezeichnet wird, nur um von die würdelose Selbstkasteiung durch Hände waschen und Abstand halten abzulenken. Klar, geht’s uns besser als die meisten unserer Nachbarländer, aber trotzdem: Wie kann ein weißer Mann ohne Migrationshintergrund Witze dadrüber machen, dass man faul auf der Couch rumliegen soll? Sogar führende Fitnessinfluencer kritisieren das Video, weil es die Menschen zu ein ungesundes Leben verleitet. Das ist ungefähr so, als wenn sich die Kreuzfahrtindustrie dadrüber aufregen würde, dass im Fernseher „Titanic“ gezeigt wird, weil dann erst recht keiner mehr Schifffahren will. Bei so viel Empörung lohnt sich ein Blick hinüber in das tiefenentspannte Paralleluniversum des Fußballs, wo man vergeblich nach Pandemiepanik sucht. Trotz steigende Infektionszahlen lädt Kalle Rummenigge, der Kim Jong-un des deutschen Fußballs, alle Bundesligavereine (außer die, die Widerworte geben) zu ein Spitzengespräch über exponentielle Geldvermehrung ein und zur gleichen Zeit fliegt unsere Nationalmannschaft mit der komplette Tross quer durch Europa von Hotspot zu Hotspot für an ein Spaßturnier namens Nations League teilzunehmen. Dass dabei die eine Hälfte der gegnerischen Mannschaft im Vorfeld und die andere Hälfte im Nachhinein positiv getestet wurde, bleibt eine heitere Randnotiz. Vielleicht sollte Jogi Löw im nächsten Werbespot der Bundesregierung einfach mal erklären, wie man die Realität erfolgreich ausblendet.