Mönchengladbach Falls Astrophysiker das überprüfen könnten, würden sie bestimmt feststellen, dass unser Planet im Universum ein ganzes Stück abgesackt ist. Grund dafür dürfte der riesige Stein sein, der die Welt vom Herzen gefallen ist, als endlich klar war, dass Donald Trumps Präsidentschaft trotz ein gewisser Unterhaltungswert nach die erste Staffel wieder eingestellt wird.

Es sollte natürlich nicht unterschlagen werden, dass immerhin über 70 Millionen Amerikaner der Meinung waren, dass es ruhig nochmal vier Jahre so hätte weitergehen können. Man darf deshalb sehr gespannt sein, was noch alles passiert, denn das große Staffelfinale, die Amtsübergabe, steht ja erst noch bevor. Es heißt, dass bereits mehrere Maurerkolonnen von der mexikanischen Grenze abgezogen wurden, um rund ums Weiße Haus ein neuer Auftrag zu erledigen. Donald Trump scheint nämlich noch lange nicht ausziehen zu wollen. Sobald seine Staranwälte von ihre Gartencenter-Pressekonferenz zurück sind, will er sich mit ihnen beraten, wie man sich gegen Eigenbedarfskündigungen zur Wehr setzt. Bei so viel kreative Uneinsichtigkeit dürfte ein Top-Entertainer wie Donald Trump in die letzten Wochen seiner Amtszeit noch für der ein oder andere spektakuläre Knalleffekt sorgen, schließlich hat er ja noch zwei Monate lang der Geheimcode für der Atomkoffer. Aber selbst wenn man unsere Politiker bei jedem Interview die Erleichterung ansieht, sind auch in Deutschland nicht alle froh über die Abwahl von Agent Orange. Und damit meine ich nicht nur das geschmacklose Leipziger Allerlei aus Rechtsextreme, Schwach- und Querköpfe, die noch immer nicht kapiert haben, dass ein Brett vorm Kopf kein Mund-Nasen-Schutz ersetzt, sondern vor allem viele soloselbständige Künstler, die immer existentieller bedroht sind. Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich nämlich noch nicht annähernd abschätzen, was für manche Comedy-Karrieren schlimmer ist: 2020 mit Corona oder 2021 ohne Donald Trump.