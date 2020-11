Kolumne Hastenraths Will : Zwischen Pest und Corona

Hastenraths Will erklärt die Welt Foto: Macharski

Mönchengladbach In Deutschland hat der zweite Lockdown begonnen. In die USA droht wegen die Präsidentschaftswahl ein Bürgerkrieg. Auf Instagram entschuldigt sich der Wendler bei RTL und will zurück nach Deutschland.

Wie viel Leid müssen wir eigentlich noch ertragen? Wahrscheinlich viel, denn wenn Angela Merkel außerplanmäßig vor die Presse tritt und uns nochmal die Maßnahmen erklärt, kann man sicher sein, dass die Lage ernst ist. Bei ein Blick auf die rotgefärbte Weltkarte sollte einem das aber auch der gesunde Menschenverstand sagen. Es geht nicht mehr dadrum, wie man das Virus so schnell wie möglich aus der Welt schafft, sondern wie man lernt, damit zu leben, ohne dadran zu sterben. Das Virus ist wie ein versifftes WG-Mitglied, das ein Wohnrecht auf Lebenszeit hat. Mit mehr oder weniger behutsame Worte hat unsere Kanzlerin uns dadrauf vorbereitet, dass die Pandemie wohl doch nicht am 30.11. endet. Und leider hat Frau Merkel mit ihre bisherigen Prognosen oft richtig gelegen, jedenfalls deutlich häufiger als Amtskollegen wie Bolsonaro, Johnson oder Trump. Das mag weibliche Intuition sein oder aber wissenschaftliches Grundverständnis, das Merkel als promovierte Physikerin mit sich bringt. Dass eine Kanzlerin sich als Überbringerin schlechter Nachrichten zur Dauerzielscheibe aller Betroffenen macht, gehört zur Jobbeschreibung, denn es ist immer komfortabler, Maßnahmen zu kritisieren, als sie zu verantworten. Aber auch wenn nicht alle Regeln für jeden nachvollziehbar sind, gibt es kaum Alternativen. Wir müssen uns wohl von die romantische Vorstellung verabschieden, dass es in absehbare Zeit wieder so wird, wie es mal war und stattdessen lernen, uns mit gewisse Einschränkungen zu arrangieren. Hätte man die Gurtpflicht damals nur für ein halbes Jahr eingeführt, würde sich heute kein Mensch mehr anschnallen. Eine Lebensweisheit besagt, dass man ein Tod sterben muss. Wenn wir nix tun, dann sogar im wahrsten Sinne des Wortes.