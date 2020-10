Kolumne Hastenraths Will : Der Serienlügner

Mönchengladbach Die Welt versinkt im Chaos, der Lockdown rückt näher und der Brandanschlag aufs RKI zeigt, dass die Aggressivität steigt und uns ins Mittelalter zurückwirft, wo es auch immer zuerst den Überbringer der schlechten Nachricht erwischt hat.

Bei so viel Unbill rückt es fast in der Hintergrund, dass in Kürze eines der wichtigsten Ämter der Welt neu vergeben wird. Damit ist übrigens nicht der CDU-Parteivorsitz gemeint, auch wenn man bei Interviews mit Friedrich Merz diesen Eindruck bekommt. Die Rede ist natürlich von die Wahl zum Präsidenten der USA. Inmitten von eine pandemiegeschüttelte Welt könnte man meinen, dass es bei so viele Katastrophen auch nicht mehr dadrauf ankommt, ob The Donald nochmal vier Jahre dranhängt. Aber dem ist nicht so, denn Trump hat sich als unberechenbarer als jedes Virus erwiesen, allerdings ohne die Hoffnung, dass es jemals ein Impfstoff dagegen gibt. Dass der passionierte Serienlügner sich überhaupt noch Hoffnung auf dieses hohe Amt machen darf, sagt viel aus über das amerikanische Volk. Normalerweise sollte es ein Land doch reichen, wenn es von sein Staatsoberhaupt vier Jahre am Stück bis auf die Knochen blamiert wurde. Aber dennoch gibt es neben die üblichen waffenverliebten Abtreibungsgegner immer noch sogenannte „unentschlossene Wähler“, wo man sich frägt: Was sind das für Leute, die sich sagen: „Natürlich ist der Typ verrückt, aber vielleicht überzeugt er mich in die letzte Woche vor die Wahl noch.“ Was stimmt nicht mit diese Schwing-Staaten oder gefallen die sich einfach nur in die Rolle, immer das Zünglein an die Waage von ein vorsintflutliches Wahlsystem aus die Experimentierstube der Demokratie zu sein? Natürlich ist auch Joe Biden nicht gerade der Kandidat, der für jugendliche Frische steht, aber selbst ein Mettbrötchen müsste normalerweise haushoch gegen ein Mann gewinnen, dessen größte Leistung es ist, keine Steuern zu zahlen. Aber was ist in diese Zeiten noch normal?!