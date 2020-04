Kolumne Hastenraths Will : Die Zukunft war früher besser

Mönchengladbach Bisher war jede Talkshow im Fernsehen gleich besetzt: Eine ernste Moderatorin, ein bedröppeltes Regierungsmitglied, ein schlauer Virologe, eine verzweifelte Krankenschwester und ein Alibigast, der kaum zu Wort kommt.

Seit kurzem jedoch erweitert eine neue Spezies die Runde: Der mahnende Wirtschaftsexperte! Seine Forderung: „Wir müssen die Geschäfte so schnell wie möglich wieder aufmachen, aber ohne Menschenleben zu gefährden.“ Hä? Ist das nicht logisch? Will das nicht jeder? Ich glaube, sogar unsere Regierung will das. Das ist ungefähr das gleiche, als wenn man fordern würde: „Nach dem Regen muss aber auch mal wieder die Sonne scheinen.“ Kein Mensch würde bei so ein Naturgesetz widersprechen, außer vielleicht Xavier Naidoo. Das Problem: Keiner weiß, wie lange es regnet! Alle Maßnahmen, die im Moment ergriffen werden, sind Testballons, wo wir frühestens zwölf Tage danach wissen, ob die funktionieren. Nicht einmal die Virologen wissen, wie man es am besten macht. Und das sind immerhin die, denen wir zurzeit am meisten vertrauen, obwohl wir vor drei Monate noch gar nicht wussten, dass es die überhaupt gibt. Wer hätte noch beim Après-Ski in Ischgl oder an Altweiber auf dem Heumarkt beim Rudelknutschen gedacht, dass kurz danach lichtscheue Chemiestudenten, die schon keine Sozialkontakte hatten, als das noch gar keine Empfehlung war, plötzlich zu absolute Superstars und Womanizer werden und „Virologe“ innerhalb kürzester Zeit Platz Eins unter alle Traumberufe belegt – noch vor „Influencer“ und „Irgendswas mit Medien“?! Da sieht man mal, wie unberechenbar die Zukunft gerade ist. Jeder Müllmann wird zurzeit von schmierlappige Jung-Schnösel, deren Designer-Smoothie-Start-up gerade den Bach runtergeht, um sein sicherer Job beneidet. Und wenn am Ende ein talentierter Bundesligaprofi plötzlich im Monat nur noch genauso viel verdient wie ein Pfleger auf der Intensivstation, dann war die Krise sogar noch zu was gut.