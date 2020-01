Kolumne : Auf ein Neues!

Mönchengladbach Auch im neuen Jahr erklärt Hastenraths Will die Welt, frei nach dem Motto: „Nach die Nachbetrachtung ist vor die Vorschau“.

Nach die Nachbetrachtung ist vor die Vorschau. Nachdem ich letzte Woche auf 2019 zurückgeblickt habe, wage ich heute der Blick in die Zukunft. Deutschland braucht viel Geld, für seine Sozialkassen zu füllen. Zum Glück weiß Olaf Scholz auch schon, wie er dadran kommt. Vor kurzem sagte er: „Betrug in Milliardenhöhe kann sich unser Land nicht gefallen lassen.“ Erstaunlicherweise meinte er damit aber weder Cum-Ex-Geschäfte noch notorische Steuervermeider wie Amazon oder Apple, sondern alle Einzelhändler, die im großen Stil – oft sogar brötchenweise – Steuern hinterziehen.

Ende Januar erfolgt möglicherweise dann doch vielleicht sogar in echt der Brexit, denn jetzt haben die Hardliner das Sagen, da Boris Johnson im Dezember die Neuwahl mit eine überraschend große Mehrheit gewonnen hat – außer in Schottland. Dadraus lernen wir: Schotten sind Engländer in schlau! Im Sommer steht dann mit die Fußball-EM ein großes Sportereignis an, noch dazu das einzige, wo gedopte Russen mitmachen dürfen.