Kolumne Hastenraths Will : AHA statt LMAA

Mönchengladbach Der Appell unserer Kanzlerin klang ernst: „Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause.“ Was früher nur galt, wenn man auf der Bofrost-Mann oder der Telekomtechniker wartete, wird ab sofort zum Mantra der kalten Jahreszeit.

Angela Merkel meinte damit aber nicht, dass man sich jetzt bewaffnet mit haltbare Hartkekse im Atomschutzbunker einschließen soll, sondern dass man unnötige oder allzu intensive Kontakte vermeiden sollte. Zumindest solche, bei die der Ethikrat der katholischen Kirche die Nase rümpfen würde. Wer keine der beliebten Verschwörungstheorien anhängt, dem sollte sowieso längst klar sein, dass es höchste Zeit ist, sich wieder das umsichtige und rücksichtsvolle Verhalten anzugewöhnen, das wir im Frühjahr gelernt und vielerorts vorbildlich umgesetzt haben – wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum wir derzeit im europäischen Vergleich noch recht gut dastehen. Wenn man sich Frankreich, Belgien oder Holland anguckt, müsste sogar Attila Hildmann zugeben, dass es sich gar nicht so schlecht lebt in eine Meinungsdiktatur. Über der schöne Sommer hinweg haben wir zwar öfters mal vergessen, beim Hände waschen zweimal „Happy birthday“ zu singen oder unbewusst von Ghettofaust auf Begrüßungswerkseinstellung zurückgestellt, aber so schwer sind die Regeln nicht, als dass man sich nicht schnell wieder dadran erinnert. Mit dem Klopapierhamstern klappt es ja auch schon wieder super. Die Jammerei manch junger Menschen, die sich um ihr Partyleben betrogen fühlen, ist daher grob ungerecht gegenüber die Alten, die jetzt gefährdet sind, obwohl sie, ganz nebenbei, selbst um ihre Jugend betrogen wurden, und zwar durch ein viel schlimmeres Virus namens Krieg. Außerdem ist es nicht schlimm, mal für ein paar Monate auf die ein oder andere Privatfeier zu verzichten. Vor allem auf die, wo man von die Tante aus Ostwestfalen abgeknutscht wird mit die Worte „Nee, was bist du groß geworden“ – obwohl man schon 53 ist.