Kolumne Hastenraths Will : Das Kondomprinzip

Mönchengladbach Alle Bundesländer haben sich für eine Beibehaltung der Maskenpflicht ausgesprochen. Dass die Entscheidung derart einstimmig fiel, hat zum einen damit zu tun, dass die jeweiligen Gesundheitsminister abgestimmt haben, von die, Stand jetzt, keiner Kanzler werden will und zum anderen damit, dass Masken gar keine so schlechte Idee sind, für eine Pandemie unter Kontrolle zu halten.

Ich selbst bin zwar auch kein Freund der Maskenpflicht – außer bei Leute mit Mundgeruch – aber ich weiß, dass es dabei weniger um mich als um ein Dienst an der Allgemeinheit geht, denn wenn ich eine trage, werden vor allem die Anderen geschützt. Das ist wie bei stolze Männer, die Kondome doof finden. Denen muss man auch immer erst erklären, dass das Kondom nicht dafür da ist, dass der Mann sich wohlfühlt, sondern dass die Frau nicht von ein Idiot schwanger wird. Wenn man aber die Maskenpflichtdebatte verfolgt, stellt man fest, dass viele nicht verstehen wollen, warum recht harmlose Vorsichtsmaßnahmen wie Hände waschen, Abstand halten und Mund-Nasenschutz tragen bei niedrige Fallzahlen überhaupt nötig sind und schon mal gar nicht, warum die nötig sind, wo doch draußen so schönes Grillwetter ist. Die Antwort lautet: Wir haben hier bei uns vor allem wegen solche Maßnahmen relativ wenig Infizierte und nicht etwa wegen der Vorschlag von Donald Trump, die Quote zu reduzieren, indem man einfach weniger testet. Das ist nämlich ungefähr so schlau, wie wenn man versuchen würde, die Geburtenrate zu senken, indem man Schwangerschaftstests verbietet. Trumps Tipps zur Virusbekämpfung sind ohnehin mit Vorsicht zu genießen. Bekanntlich haben sich Domestos und die WC-Ente auch nicht als der ersehnte Impfstoff herausgestellt. So unangenehm Masken auch sind: Beschlagene Brillen sind allemal erträglicher als ein Familienmitglied, von dem man sich im engsten Kreis verabschieden muss. Es sind nicht die Masken, die uns einschränken, sondern das Virus.