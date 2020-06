Kolumne : Schweinerei am Fließband

Mönchengladbach Schweinepapst Clemens Tönnies wird zurzeit medial durch der Fleischwolf gedreht, weil seine Firma letzte Woche zum Ischgl der Schlachthöfe wurde. Unser Autor hat dazu seine ganz eigenen Bemerkungen.

Nachdem bereits über 1.300 Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden waren, sah der fußballbegeisterte Schnitzelmilliardär aus Rheda-Wiedenbrück sich genötigt, öffentlich Stellung zu beziehen und gab dabei die erbärmlichste Pressekonferenz seit die Erläuterungen zur Menschenwürde vom Duo Rummenigge/Hoeneß, wo sich am Ende auch ein selbstverliebter Wurstbaron um Kopf und Kragen redete. Und auch Tönnies setzte mit eine Gesichtsfarbe zu seine Rechtfertigungsschwadronage an, die an eine abgelaufene Blutwurst erinnerte. Dabei ging es nicht mal um das leidige Thema „Rassismus“ – normalerweise das Spezialgebiet des Mett-Moguls – denn das hatte ihm freundlicherweise Armin Laschet abgenommen, der in eine Art Affekt-Stellungnahme Osteuropäer für der Corona-Ausbruch im Schlachthof verantwortlich machte und nicht etwa die katastrophalen hygienischen Zustände, über die die Politik gerne mal großzügig hinwegsieht. Tönnies irritierte gleich zu Beginn seiner Rede mit die Aussage, dass es ihm immer um die Menschen geht. Spätestens hier hätte man für die arglosen Zuschauer „Achtung Satire“ einblenden müssen, denn ein menschenverachtender Superspreader, der sich zum Gerechtigkeitsfan erklärt, hat schon was unfreiwillig Komisches. Absurd wurde es, als Tönnies die Verschleppung der Herausgabe von Mitarbeiternamen ausgerechnet mit Datenschutz erklärte, statt damit, dass man noch Zeit brauchte, für möglichst viele Lohnsklaven außer Landes zu karren. Mit jedem weiteren dahingestammelten Satz wurde immer deutlicher, dass die Unschuld, in die Tönnies seine Hände wäscht, in Wirklichkeit Schweineblut ist. Aber wie üblich bei Fleischskandale wird sich nach eine kurze Empörungswelle wahrscheinlich nix ändern, denn es gilt die alte Regel: Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.