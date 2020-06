Kolumne Hastenraths Will : Lufthansa am Boden

Mönchengladbach Die ersten Rosinenbomber mit Probetouristen sind zwar schon wieder unterwegs nach Mallorca, aber bis man Deutschlands Partyhauptstadt wieder in Fußballmannschafts- oder Kegelclubstärke bereisen darf, dürfte noch etwas Zeit vergehen. Egal, Hauptsache, die Lufthansa hebt mal wieder ab, denn das einzige, wo sie in letzter Zeit geflogen ist, ist aus dem Dax.

Vorstandsboss Carsten Spohr sagte letztens, dass man pro Stunde eine Million Euro verliert. Also hat sich die Bundesregierung bereiterklärt, die Lufthansa ein Sofortkredit von 9 Milliarden Euro zu geben. Sie erhält dafür 20 Prozent von dem Unternehmen, das zurzeit aber gerade mal ein Börsenwert von 3,85 Milliarden hat. Bei „Die Höhle der Löwen“ wär so ein Angebot durchgefallen, nicht aber im echten Leben, denn die Bundesregierung hat ein Interesse dadran, eine deutsche Fluglinie zu erhalten, die dafür sorgt, dass auch weiterhin täglich zehn Flüge nach Malle für acht Euro angeboten werden können. Außerdem will man die Arbeitsplätze retten. Doof nur, dass Spohr kurz nach die Kreditzusage bekanntgegeben hat, dass er trotzdem 26.000 Mitarbeiter entlassen will. Das ist so, als wenn man ein Auto für der doppelte Preis kauft und der Verkäufer kurz vor der Übergabe der Motor ausbaut. Irgendswas läuft da gehörig falsch. Zu ein Straßenmusiker, der bettelt, würde man sagen: „Wenn du von dein Beruf nicht leben kannst, dann such dir ein anderer.“