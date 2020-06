Hastenraths Will : Das moralische Dilemma

Hastenraths Will erklärt die Welt Foto: Macharski

Mönchengladbach Am Wochenende demonstrierten in ganz Deutschland zehntausende Menschen, überwiegend unter Missachtung der Abstandsregeln. In Coronazeiten eigentlich ein Unding, aber es wurde für ein guter Zweck demonstriert, nämlich gegen Rassismus!

Presse und Politik standen plötzlich vor ein großes moralisches Dilemma: Soll man die beeindruckenden Solidaritätsbekundungen bejubeln oder die erschreckende Unvernunft verurteilen? Für angemessen zu reagieren, warfen sie ein Blick auf ihre Taktiktafel und stellten sich auf die Seite der sehr vielen Demonstranten – bis sie merkten, dass die Zahl der Kritiker dieser Superspreader-Festivals auch bedeutsam groß ist. Seitdem halten sich Argument und Gegenargument die Waage. Ist man automatisch für Rassismus, wenn man eine Antirassismus-Demo kritisiert? Und andersrum: Ist einem die Gesundheit seiner Mitmenschen egal, wenn man trotz Infektionsgefahr auf sein Demonstrationsrecht pocht? Schwierig! Solange nur Verschwörungstheoretiker und Party-People abwechselnd für Schwachsinn und gegen die Schließung von Infektions-Hotspots demonstrierten, war allen klar, wer die Bekloppten sind. Das ebenso heikle wie wichtige Thema „Rassismus“ führt nun aber zu ein unlösbarer Empörungskonflikt. Verheerend für die Bundesregierung ist hierbei das Signal, das die Duldung von Massenknuddeldemos an diejenigen aussendet, die sich seit Wochen im Sinne des Allgemeinwohls an die Regeln halten. Zum Beispiel die Restaurantbesitzer, die wegen strengste Vorschriften am Rande der Insolvenz taumeln. Würde man die hohen Bußgelder, die man diese tapferen Unternehmer androht, von die Regelbrecher unter die Demonstranten kassieren, wäre man wahrscheinlich schnell wieder bei die schwarze Null. Bleibt zu hoffen, dass die Demos gegen Rassismus was bewirken und nicht in der Stille der Nacht verhallen wie der Balkon-Applaus für die Pflegekräfte, die im neuen Wumms-Paket mit keine Silbe mehr erwähnt werden.